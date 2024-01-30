​У Почеттино спросили, уйдёт ли Броя из «Челси»

Поговаривают, что нападающий Армандо Броя может сменить «Челси» на «Фулхэм» в последние дни зимнего трансферного окна. Комментарий на этот счёт дал рулевой «пенсионеров» Маурисио Почеттино.

«Всегда ходят слухи. Нам нужно с этим жить. На данный момент не о чем говорить – ничего не произошло. Всё тихо. Всё тихо и спокойно», - сказал Почеттино журналистам на вторничной пресс-конференции.

В настоящий момент «Челси» готовится к гостевому матчу Премьер-лиги против «Ливерпуля». Команды сыграют в среду, 31 января. Стартовый свисток на «Энфилде» футболисты и зрители услышат в 23:15 по московскому времени.