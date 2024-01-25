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«Челси» может усилиться нападающим «Ньюкасла» Уилсоном

25 Января 2024 • 13:08 Комментировать
Ливерпуль
...
Челси
31.01 23:15

«Челси» может попытаться подписать нападающего «Ньюкасла» Каллума Уилсона. Об этом сообщает журналист Жак Тальбо.

По информации источника, «Ньюкасл» оценивает 31-летнего игрока в 21 миллион евро. Ранее сообщалось, что в услугах Уилсона также заинтересован «Милан».

В текущем сезоне Уилсон провёл за «Ньюкасл» 20 матчей, в которых забил восемь голов и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Англии в 13 миллионов евро.

Отметим, что после 21 тура АПЛ «Челси» занимает девятое место в турнирной таблице, опережая 10-й «Ньюкасл» на два очка. Свой ближайший матч «синие» проведут завтра, 26 января, против «Астон Виллы» в рамках 1/16 Кубка Англии.

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ЛИВЕРПУЛЬ ЧЕЛСИ
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