​Клопп сообщил хорошие новости о Макаллистере и Тьяго

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп перед домашним матчем Премьер-лиги против «Челси» высказался о состоянии полузащитников Алексиса Макаллистера и Тьяго Алькантары.

«Макаллистер тренировался вчера, так что с ним всё в порядке. Тьяго тоже тренировался, и это был невероятный момент после всех этих месяцев. Он тренировался на хорошем уровне, но ему нужно время», - сказал Клопп журналистам в ходе вторничной пресс-конференции.

Матч чемпионат Англии между «Ливерпулем» и «Челси» стартует 31 января в 23:15 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.