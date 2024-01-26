Клопп: Думал, что у меня бесконечный заряд энергии

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал своё заявление о том, что у него заканчивается энергия.

«Я тот, кто я есть. Если я больше не могу выполнять свою работу, скажу людям прямо, что я прекращаю. Когда я подписывал новый контракт, я был на 100% уверен, что мы доживем до 2026 года. Я недооценил свой заряд энергии. Как мне казалось, он был бесконечным, но это оказалось не так», — сказал Клопп на пресс-конференции.

Ранее известный тренер сообщил, что текущий сезон станет для него последним на посту рулевого «Ливерпуля». Напомним, Клопп руководит командой с октября 2015 года.