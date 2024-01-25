Топ-клуб АПЛ хочет забрать Кубо у «Реал Сосьедада»

Японский вингер «Реал Сосьедада» Такефуса Кубо может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге.

Как утверждает Relevo, «Ливерпуль» уже связывался с испанским клубом по возможному трансферу 22-летнего Кубо, однако сам футболист отказался от перехода в стан мерсисайдцев. Сообщается, что Кубо настроен доиграть сезон в «Реал Сосьедаде».

По данным источника, «Ливерпуль» не утратил интерес к вингеру и попробует приобрести его вновь в летнее трансферное окно.

В текущем сезоне Кубо появился на поле в 25 матчах с учетом всех турниров, забил шесть мячей и записал в свой актив четыре ассиста.

Контракт футболиста с «Реал Сосьедадом» рассчитан до середины 2027 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Кубо в 60 миллионов евро.