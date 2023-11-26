Голкипер «Балтики» Бориско избежал серьёзной травмы по итогам матча против «Спартака»

Голкипер «Балтики» Максим Бориско избежал серьёзной травмы по итогам матча 16-го тура Российской премьер-лиги против московского «Спартака» (0:2), об этом сообщила пресс-служба калининградского клуба.

«Повреждение, полученное голкипером «Балтики» Максимом Бориско во втором тайме матча против «Спартака», оказалось незначительным», - говорится в сообщении.

Ожидается, что футболист в ближайшее время приступит к тренировкам в общей группе.

Напомним, что 23-летний вратарь получил травму на 64-й минуте встречи. Его заменил Сослан Джанаев, который впервые сыграл за «Балтику».