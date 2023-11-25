Маляров: «Если бы в первом тайме забили своё, не упустили бы победу»

Защитник «Балтики» Никита Маляров в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча со «Спартаком» (0:2).

- Понятно, тяжелая игра, тяжелое поле, результат не радует. Для тебя сегодня что было в игре хорошего?

- Что хорошего? Если бы выиграли и набрали очки. А так, считаю, хорошо играли, было много стандартов, с которых могли забить, да и в целом моментов. Но реализация чуть-чуть нас подвела. Считаю, что если бы в первом тайме забили своё, не упустили бы. А так игра уже история, нужно думать о следующей.