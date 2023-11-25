​Губерниев: «Те, кто переходил на систему «осень-весна», думали о своём кошельке»

Известный спортивный обозреватель Дмитрий Губерниев высказался после матча между «Балтикой» и «Спартаком». Как известно, командам в Калининграде пришлось играть при снежной погоде.

«В футбол в России надо играть, когда трава вырастет! По системе «весна-осень», ибо зимой надо на лыжах ходить, в хоккей играть и биатлоном заниматься! Те, кто переходил на систему «осень-весна», думали о своём кошельке, и пофиг им на наш футбол было и есть…» - написал Губерниев в телеграм-канале.

Напомним, что «Спартак» обыграл «Балтику» на выезде со счётом 2:0. Набрав три очка в Калининграде, команда Гильермо Абаскаля поднялась на четвёртое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.