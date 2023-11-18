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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Балан: Кроме Промеса в «Спартаке» нет футболистов, которые входят в топ-3 на своей позиции в РПЛ

18 Ноября 2023 • 11:31 Комментировать
Балтика
...
Спартак Москва
25.11 19:45

Известный блогер Васант Балан оценил текущий состав московского «Спартака».

— Если пойти по позициям, кроме Промеса нет ни одного футболиста, который входит в топ-3 на своей позиции в чемпионате России, — сказал Балан в программе «Центральный круг» в эфире «Матч Премьер».

В нынешнем сезоне 31-летний Промес принял участие в 18 матчах с учетом всех турниров, в которых забил шесть мячей и записал в свой актив восемь результативных передач.

В 15 турах подопечные Гильермо Абаскаля набрали 24 очка и занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ.

Следующим соперником «Спартака» станет «Балтика». Встреча между командами пройдет 25 ноября.

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