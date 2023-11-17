Агент Андреа Д'Амико, представляющий интересы экс-тренера «Вероны» и бывшего защитника «Спартака» Сальваторе Боккетти, в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался об интересе клуба Серии А к форварду «красно-белых» Александру Соболеву.

Ранее сообщалось, что одна итальянская команда пристально следила за Соболевым, но решила не подписывать нападающего из-за его проблем с дисциплиной.

«Нет, информацию про Соболева и Серию А до меня не доводили, ничего об этом не слышал. Единственное, что я знаю про «Спартак» и Италию — это то, что мы когда-нибудь привезем в «Спартак» Боккетти (смеется)», — сказал известный агент.

Трудовой договор Соболева со «Спартаком» рассчитан до июня 2026 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в девять миллионов евро.