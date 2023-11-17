Зиньковский: Сейчас у «Спартака» такой состав, что Соболев просто не попадает

Футболист «Спартака» Антон Зиньковский ответил на вопрос о конфликте между главным тренером команды Гильермо Абаскалем и нападающем Александром Соболевым.

«Я не знаю, что между ними происходит, что у них там в личных беседах, но сейчас состав такой, что Соболев просто не попадает», — сказал Зиньковский на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, ранее Соболев был отстранен от занятий с основной командой из-за конфликта с Абаскалем, однако спустя время вернулся в основную обойму.

Стоит сказать, что матч 14-го тура РПЛ с «Локомотивом» Соболев провел на скамейке запасных, а в минувшей игре с «Ростовом» вышел на замену за четыре минуты до конца встречи.