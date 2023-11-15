Титов назвал Бабича лучшим летним трансфером «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов поделился мнением о защитнике «красно-белых» Срджане Бабиче, который пополнил состав команды минувшим летом, перебравшись из «Альмерии».

По мнению Титова, из всех летних трансферов «Спартака» сербский футболист пока выглядит самым удачным.

«Наверное, лучше всех пока что Бабич. Провальный матч «Спартака» и самого Бабича был в Самаре. Где-то был подъём и это было очень ярко, его пару раз признавали лучшим игроком матча. Потом случился спад, как и у всей команды», — цитирует Титова Metaratings.

В текущем сезоне 27-летний Бабич успел провести за «Спартак» девять матчей, в которых забил два гола.

После 15 туров РПЛ «красно-белые» занимают шестое место в турнирной таблице, имея в своём активе 24 набранных очка.