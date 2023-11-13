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Пименов назвал трансфер Дуарте провальным: «Все ошибки у «Спартака» из-за него»

13 Ноября 2023 • 16:45 Комментировать
Балтика
...
Спартак Москва
25.11 19:45

Бывший футболист московского «Локомотива» Руслан Пименов высказался о защитнике «Спартака» Алексисе Дуарте.

«Трансфер Дуарте — провальный тра­нсфер. Даже по его внешнему виду можно понять, что это человек не для больших задач. Все оши­бки у «Спартака» из-­за Дуарте», — приводит слова Пименова «РБ Спорт».

По мнению эксперта, у «Спартака» сейчас нет альтернативы Дуарте, именно поэтому он играет. Летом клуб приобрел Бабича, который усилил «Спартак», но команде нужен еще один такой защитник, считает Пименов.

В текущем сезоне парагваец принял участие в 17 матчах с учетом всех турниров и не отметился результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Руслан Пименов Срджан Бабич Алексис Дуарте ещё теги

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