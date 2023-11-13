Пименов назвал трансфер Дуарте провальным: «Все ошибки у «Спартака» из-за него»

Бывший футболист московского «Локомотива» Руслан Пименов высказался о защитнике «Спартака» Алексисе Дуарте.
«Трансфер Дуарте — провальный трансфер. Даже по его внешнему виду можно понять, что это человек не для больших задач. Все ошибки у «Спартака» из-за Дуарте», — приводит слова Пименова «РБ Спорт».
По мнению эксперта, у «Спартака» сейчас нет альтернативы Дуарте, именно поэтому он играет. Летом клуб приобрел Бабича, который усилил «Спартак», но команде нужен еще один такой защитник, считает Пименов.
В текущем сезоне парагваец принял участие в 17 матчах с учетом всех турниров и не отметился результативными действиями.
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