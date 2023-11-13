Агент: Черчесова в «Спартаке» не будет — на место Абаскаля ищут иностранца

Известный агент Тимур Гурцкая ответил на вопрос о возможной смене главного тренера в московском «Спартаке».

«Станислава Саламовича точно не будет в «Спартаке». На 99,9%. Сейчас он не рассматривается, даже близко. Кто рассматривается? Иностранец», — заявил Гурцкая на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Напомним, 34-летний Абаскаль возглавляет «Спартак» с лета 2022 года. В текущем сезоне «красно-белые» набрали 24 очка и занимают шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Действующее трудовое соглашение испанского специалиста с москвичами рассчитано до середины 2025 года.