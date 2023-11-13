Петржела: «Спартак» не может всерьёз считаться претендентом на чемпионство»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела сравнил петербургский клуб со «Спартаком».

По мнению чешского специалиста, в современной истории клубов «Зенит» значительно превосходит «Спартак», который сумел за 20 лет выиграть лишь одно чемпионство.

«Красно-белые» случайно завоевал одно чемпионство за 20 лет. «Спартак» не может всерьёз считаться претендентом на титул, но их болельщики говорят о возможном чемпионстве перед каждым новым сезоном», — цитирует Петржелу «РБ Спорт».

Напомним, в последний раз «Спартак» выигрывал чемпионат России в 2017 году. «Зенит», в свою очередь, является победителем пяти последних розыгрышей РПЛ кряду.

После 15 туров нынешнего сезона «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, опережая шестой «Спартак» на шесть очков.