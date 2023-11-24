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​Игнашевич ответил на вопрос об интересе «Балтики» к Сутормину и Марадишвили

24 Ноября 2023 • 18:37 Комментировать
Балтика
...
Спартак Москва
1 3.50 X 3.50 2 2.15
25.11 19:45

Наставник «Балтики» Сергей Игнашевич дал комментарий по поводу информации о том, что состав команды могут пополнить Алексей Сутормин («Зенит») и Константин Марадишвили («Локомотив»).

«Мы планируем зимой укрепиться, но фамилии пока не готов назвать. Сутормин и Марадишвили? У меня нет такой информации», - слова Игнашевича приводит Sport24.

На текущий момент «Балтика» занимает 14-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, то есть находится в зоне стыковых игр. Ближайший матч команда Сергея Игнашевича проведёт 25 ноября – против «Спартака» на своём поле. Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Балтика Сергей Игнашевич Алексей Сутормин Константин Марадишвили ещё теги

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