В «Балтике» назвали имя нового спортивного директора

В калининградской «Балтике» озвучили имя нового спортивного директора - им стал Армен Маргарян, сообщает пресс-служба клуба. Он сменил на посту Исмаила Ибрагимова.

Футбольную карьеру Маргарян начал в питерском «Зените» - там он участвовал в создании отдела видеоаналитики клуба. Позже работал в структуре питерцев скаутом. Позже руководил молодежным скаутингом в столичном «Локомотива», а в самарскиз «Крыльяя Советов» работал уже будучи шеф-скаутом.

Затем в «Нижнем Новгороде» Маргарян занимался вопросами селекции. Последнее место работы Армена - московское «Динамо», в структуре «бело-голубых» он руководил отделом национальной селекции.

Напомним, что балтийцы сейчас идут на 14-м месте турнирной таблицы РПЛ, но команда Сергея Игнашевича опережает идущий на 15-м месте в зоне вылета «Ахмат» лишь по дополнительным показателям.