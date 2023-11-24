Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Балтике» назвали имя нового спортивного директора

24 Ноября 2023 • 22:16 Комментировать
Балтика
...
Спартак Москва
1 3.50 X 3.50 2 2.15
Через 20 ч. 58 мин.

В калининградской «Балтике» озвучили имя нового спортивного директора - им стал Армен Маргарян, сообщает пресс-служба клуба. Он сменил на посту Исмаила Ибрагимова.

Футбольную карьеру Маргарян начал в питерском «Зените» - там он участвовал в создании отдела видеоаналитики клуба. Позже работал в структуре питерцев скаутом. Позже руководил молодежным скаутингом в столичном «Локомотива», а в самарскиз «Крыльяя Советов» работал уже будучи шеф-скаутом.

Затем в «Нижнем Новгороде» Маргарян занимался вопросами селекции. Последнее место работы Армена - московское «Динамо», в структуре «бело-голубых» он руководил отделом национальной селекции.

Напомним, что балтийцы сейчас идут на 14-м месте турнирной таблицы РПЛ, но команда Сергея Игнашевича опережает идущий на 15-м месте в зоне вылета «Ахмат» лишь по дополнительным показателям.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Балтика Исмаил Ибрагимов Армен Маргарян ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 24 Ноября
22:16
В «Балтике» назвали имя нового спортивного директора
21:25
Кузьмичёв: «Абаскаля зимой могут поменять»
20:42
Ринат Билялетдинов: «Спартаку» будет непросто в матче с «Балтикой»
19:30
Масалитин: «Если «Спартак» расслабится, то «Балтика» может за это наказать»
19:14
Гладилин: «Качество игры «Спартака» пока не соответствует тому, чтобы побеждать на выезде»
19:09
Балтика — Спартак Москва: прогноз и ставка на точный счёт матча РПЛ — 25 ноября 2023
18:37
​Игнашевич ответил на вопрос об интересе «Балтики» к Сутормину и Марадишвили
17:34
​Игнашевич: «Мы смотрели, по каким принципам играет «Спартак» с командами, которые похожи на нас по стилю»
16:59
Ещенко считает, что у «Спартака» не будет лёгкой прогулки в матче с «Балтикой»
16:44
​Гладилин: «Считаю «Балтику» фаворитом в матче со «Спартаком»
13:16
Камоцци: «Кордоба и Промес — футболисты высокого уровня, сложно кого-то выделить»
01:58
​Балтика – Спартак: прогноз и ставка на матч чемпионата России – 25 ноября 2023
00:24
​Бабич: «Я вижу, как Абаскаль упорно работает, чтобы сделать нас сильнее»
23 Ноября
22:31
Деменко: «Совместная история Джикии и «Спартака» закончится на этом сезоне» 1
21:49
Гладилин объяснил, почему «Спартаку» будет сложно в матче с «Балтикой»
19:24
Мор рассказал, за счёт чего «Спартак» может обыграть «Балтику»
18:59
​В «Спартаке» опровергли информацию о функционале Эшуорта
18:54
​Гендиректор «Спартака» ответил на вопрос о будущем Джикии
18:24
​Джикия вернулся к полноценным тренировкам
16:15
​На стадионе «Спартака» может появиться крыша
16:00
​«Команду лихорадит»: Деменко допускает, что «Спартак» не обыграет «Балтику»
15:43
​Балахнин: «Урал» может отнять очки у «Краснодара», а «Балтика» - у «Спартака»
12:02
Денисов: «Мы знаем, что в «Спартаке» надо побеждать всегда»
09:36
Радимов: «Без Соболева «Спартак» смотрится гораздо интереснее»
22 Ноября
20:28
Пименов: Бабич — лучший трансфер «Спартака»
19:00
Гладилин пояснил, почему «Спартаку» не нужны зимние трансферы
14:40
Агент Николсона: «Шамар ещё раз доказал, что он великий игрок» 1
13:56
Гладилин: «Мелёшина надо отпустить в аренду»
21 Ноября
22:50
«Спартак» сменит спортивного директора летом 2024 года
22:25
​«Спартак» сократил функционал Эшуорта
19:39
Рианчо: Соболеву может помочь работа с психологом
20 Ноября
21:06
Балтика – Спартак Москва: бесплатный прогноз и ставка на матч 25 ноября 2023 года Премьер-лиги России
19 Ноября
18:43
Непомнящий — о «Спартаке»: «Для них такое положение — уже как данность»
18:34
Зиньковский: Литвинов больше всех заслуживает поиграть в Европе
17:06
Кузьмичёв: «Соболеву надо подтянуть дисциплину и нервную систему»
16:08
Зиньковский назвал самого весёлого игрока «Спартака»
15:01
Футбольный агент из Молдавии: «Рябчук не показывает того качества в «Спартаке», к которому мы привыкли»
18 Ноября
17:42
Кожухарь считает, что Рябчук сможет раскрыться в «Спартаке»
16:24
Дьяков: «Спартак» — самый популярный клуб в России»
16:16
Шюррле покоряет очередную вершину
15:54
Нагучев: «У Абаскаля приличный кредит доверия в «Спартаке»
14:33
Карпов: Соболев присядет, если «Спартак» купит хорошего нападающего
14:15
Дьяков: «Спартак» зависим от Промеса и Бонгонда
13:46
Стало известно, вернётся ли Николсон в «Спартак» зимой
12:40
«Абаскаль не входит даже в топ-10 лучших тренеров РПЛ» — Мостовой
11:31
Балан: Кроме Промеса в «Спартаке» нет футболистов, которые входят в топ-3 на своей позиции в РПЛ
17 Ноября
21:00
Итальянский агент: Ничего не слышал об интересе к Соболеву из Серии А
19:22
Портнягин: «Спартак» — одна из самых неэффективных команд в РПЛ»
19:12
Нагучев оценил игру «Спартака» при Абаскале
17:45
​Рианчо: «Я не понимаю потенциал «Спартака»
17:41
Зиньковский: Сейчас у «Спартака» такой состав, что Соболев просто не попадает
17:18
Зиньковский: «Осинькин — тот, кто меня зачехлил в «Кубани»
17:09
Зиньковский: Всегда думал, что буду играть в Премьер-лиге
11:56
Зорин: «Когда вернусь в «Спартак»? Этой зимой»
16 Ноября
20:57
Хаджи — об интересе к Соболеву из Серии А: «Если есть желание, на многое закрываются глаза»
18:51
Гладилин — о Соболеве: «Нельзя так вести себя взрослому человеку»
18:42
Гладилин назвал слухами интерес итальянского клуба к Соболеву
15:39
Камоцци: «Для меня Соболев — лучший российский нападающий»
14:43
​Волженкин покидает пост гендиректора «Балтики»
11:36
Заварзин: «Абаскаля надо оставлять» 1
11:03
Титов — о «Спартаке»: «Я бы оценил первый круг на четыре с минусом»
15 Ноября
21:08
Масалитин считает, что Аленичев слишком рано попал в «Спартак»
20:29
Кормильцев: «Спартак» для меня — главное разочарование сезона»
19:26
​Булыкин назвал условие увольнения Абаскаля из «Спартака»
16:30
В «Балтике» оценили работу Игнашевича
16:04
Титов: «Если Соболев и Джикия не играют, а «Спартак» выигрывает, то Абаскаль делает всё правильно»
14:50
Тарханов: «У «Спартака» нет чёткого стиля»
11:08
Смородская: «Абаскаль наглый — не хочет уходить»
10:35
Титов назвал Бабича лучшим летним трансфером «Спартака»
14 Ноября
22:59
Литвинов и Зиньковский будут готовы к матчу с «Балтикой» 1
18:10
Ловчев считает, что Абаскаль «прибивает» футболистов «Спартака»
13:40
Тарханов назвал «Спартак» главным разочарованием первого круга РПЛ
12:16
Генич: Не верю, что Абаскаль хочет получить неустойку
12:06
Ранджелович: «В Сербии много великолепных защитников, считаю Бабича и Эраковича одними из таковых»
11:06
Тренер «Родины» Артига: «Абаскаль для меня пример»
13 Ноября
21:30
Агент: Черчесова в «Спартаке» не будет — на место Абаскаля ищут иностранца
21:12
Нигматуллин: «Возможно, «Спартаку» стоит поменять главного тренера»
19:01
Кириченко не верит в чемпионство «Спартака»
16:45
Пименов назвал трансфер Дуарте провальным: «Все ошибки у «Спартака» из-за него»
16:43
Петржела: «Спартак» не может всерьёз считаться претендентом на чемпионство»
16:38
Парфёнов — о положении «Спартака»: «Результат неудачный, команда должна бороться за медали»
15:56
Рианчо: «Абаскаль — тренер, а не волшебник»
15:46
​Медина оценил результат первого круга для «Спартака»
15:15
Булыкин: «Спартак» неприятно удивляет»
14:46
Камоцци: «Соболев — важный игрок «Спартака», но, видимо, Абаскаль другого мнения»
14:30
Первак — об игровом времени Соболева: «Абаскаль всегда меняет футболистов»
11:53
Зиньковский — о матче с «Ростовом»: «Во втором тайме мы чуть подсели, много теряли мячей, но победили»
10:02
Рианчо отреагировал на слова тренера «Спартака» Абаскаля о Соболеве
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАЛТИКА СПАРТАК МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
25.11.23 в 13:00
Крылья Советов Крылья Советов
Локомотив Москва Локомотив Москва
2.24 3.70 3.00
Видео
25.11.23 в 15:15
Зенит Зенит
Сочи Сочи
1.29 5.80 9.60
Видео
25.11.23 в 17:30
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Динамо Москва Динамо Москва
2.25 3.65 3.00
Видео
25.11.23 в 19:45
Балтика Балтика
Спартак Москва Спартак Москва
3.75 3.65 1.96
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 24 Ноября
22:20 · Россия. Премьер-лига
Головин сыграет с «ПСЖ» с первых минут
22:16 · Россия. Премьер-лига
В «Балтике» назвали имя нового спортивного директора
21:38 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: «Тюкавин — это лидер атаки «Динамо»
21:25 · Россия. Премьер-лига
Кузьмичёв: «Абаскаля зимой могут поменять»
21:17 · Россия. Премьер-лига
Гарре может покинуть «Крылья Советов» слухи
21:11 · Россия. Премьер-лига
Ашурматов: «У Шомуродова нет мысли вернуться в Россию»
21:09 · Россия. Премьер-лига
Угаров: «У «Сочи» нет шансов в матче с «Зенитом»
20:50 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: Кордоба — лучший форвард РПЛ, а Ивич — лучший тренер
20:42 · Россия. Премьер-лига
Ринат Билялетдинов: «Спартаку» будет непросто в матче с «Балтикой»
20:35 · Россия. Премьер-лига
Веденеев рассказал, как «Сочи» может усложнить жизнь «Зениту»
20:29 · Россия. Премьер-лига
Григорян: «Зенит» бился за каждый сантиметр поля»
20:16 · Россия. Премьер-лига
​Колыванов дал прогноз на точный счёт матча ЦСКА – «Динамо»
20:10 · Россия. Премьер-лига
Осинькин: «Локомотив» набирает очки, нас ждёт тяжёлая игра»
20:10 · Россия. Премьер-лига
​«Коней укротили»: Медведев продолжает подшучивать над соперниками «Зенита»
19:59 · Россия. Премьер-лига
В РФС допустили расширение женской Суперлиги
Все новости
Рекомендуем