​«Спартаковцы были пьяные»: Очевидец рассказал о драке между фанатами «Спартака» и «Балтики»

В субботу в Российской премьер-лиге проходил матч между «Балтикой» и «Спартаком». Во время игры в подтрибунном помещении калининградского стадиона состоялась драка между фанатами команд.

В социальных сетях было опубликовано видео драки. На нём видно, как мужчины наносят друг другу удары и ругаются, а кто-то даже пытается их успокоить.

Телеграм-канал Ultras Action опубликовал комментарий одного из фанатов «Балтики».

«Спартаковцы были пьяные, орали оскорбления в адрес ЦСКА, а потом переключились на «Балтику». И так было на всех секторах, где кучно сидели болельщики «Спартака». Нам это не понравилось, предложили выйти пообщаться. Полиция пришла только через 15 минут», - сказал молодой человек.

Стоит сказать, что на матчи Российской премьер-лиги можно попасть только при оформлении Fan ID. Власти внедрили систему, мотивируя это соображениями безопасности. Впрочем, как видим, проблемы с безопасностью на спортивных аренах все равно остаются.

Напомним, что «Спартак» обыграл «Балтику» со счётом 2:0.