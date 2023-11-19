Зиньковский назвал самого весёлого игрока «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский назвал самого весёлого футболиста своей команды.

Зиньковский выделил нападающего Александра Соболева. При этом спартаковец не смог сказать, похож ли его одноклубник на игрока «Локомотива» Артёма Дзюбу.

«Пытаюсь вспомнить… Саша Соболев! Похож ли он на Дзюбу? Не знаю, мы с Артёмом знакомы, но не сильно. Не знаю, как он себя ведёт в команде и общается», — сказал Зиньковский на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В текущем сезоне 26-летний Соболев провёл за «Спартак» 14 матчей, в которых забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. В ближайшем 16-м туре РПЛ «красно-белые» встретятся с «Балтикой». Эта игра состоится 25 ноября и начнётся она в 19:45 по московскому времени.