Ещенко — об игре Соболева: «Снег — это его стихия»

Экс-тренер московского «Спартака» Андрей Ещенко ответил на вопрос об игре форварда «красно-белых» Александра Соболева в матче с «Балтикой».

«Соболев — красавчик в матче с «Балтикой». Тем более были такие тяжелые погодные условия. Но Александру не привыкать, он барнаульский парень. Снег — это его стихия», — приводит слова Ещенко «РБ Спорт».

Напомним, игра 16-го тура чемпионата России между «Балтикой» и «Спартаком» завершилась победой «красно-белых» со счетом 2:0. Стоит сказать, что в данной встрече Соболев оформил ассистентский дубль.

Завтра, 29 ноября, подопечные Гильермо Абаскаля сыграют с «Оренбургом» в рамках 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ. Стартовый свисток должен прозвучать в 16:00 по мск. Не пропустите прямую трансляцию на портале LiveResult, которая пройдет в текстовом формате.