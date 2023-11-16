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Хаджи — об интересе к Соболеву из Серии А: «Если есть желание, на многое закрываются глаза»

16 Ноября 2023 • 20:57 Комментировать
Балтика
...
Спартак Москва
25.11 19:45

Известный функционер Александр Хаджи, работавший ранее в «Спартаке», отреагировал на информацию об интересе итальянской команды к форварду «красно-белых» Александру Соболеву.

Ранее сообщалось, что клуб из Италии принял решение не подписывать россиянина из-за проблем с дисциплиной.

«Если клуб захочет взять, он забудет то, что было в другой команде. Все зависит от желания клуба приобрести футболиста. Если есть желание, на многое закрываются глаза», — приводит слова Хаджи Rusfootball.

В текущей кампании Соболев появился на поле в 14 играх во всех турнирах, в которых забил пять мячей и записал в свой актив четыре ассиста.

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость 26-летнего форварда составляет девять миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Соболев Александр Хаджи ещё теги

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