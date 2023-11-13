Рианчо: «Абаскаль — тренер, а не волшебник»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о работе нынешнего наставника московской команды Гильермо Абаскаля.

По мнению Рианчо, не стоит во всех неудачах «красно-белых» винить одного лишь Абаскаля, так как за результат в клубе отвечает не только он.

«Нужно понимать, что Гильермо — тренер, а не волшебник. Уверен, он вовлечён в своё дело на сто процентов. Но есть множество вопросов, которые не зависят от него, он не может отвечать за все процессы в клубе», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

После 15 туров РПЛ «Спартак» расположился на шестом месте в турнирной таблице, набрав 24 очка. Свой следующий матч «красно-белые» проведут 25 ноября против «Балтики».