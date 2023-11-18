Дьяков: «Спартак» — самый популярный клуб в России»

Бывший футболист «Спартака-2» Виталий Дьяков высказался о популярности «красно-белых».

«Спартак» — самый популярный клуб в России и самый обсуждаемый. На каком бы месте не был «Спартак», будет много разговоров о конфликтах, отставке тренера», — заявил Дьяков в программе «Центральный круг» на «Матч Премьер».

В текущем сезоне «Спартак» провел уже 15 матчей в рамках Российской премьер-лиги и смог набрать 24 очка. Таким образом, коллектив Гильермо Абаскаля идет шестым в таблице, однако отставание от призовой третьей строчки составляет всего один балл.

Последний раз «Спартак» становился чемпионом страны в сезоне-2016/17, а в мае 2022 года стал обладателем Кубка России.