Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Чернышов: «Спартак» проявил характер и показал, что готов бороться за самые высокие места»

26 Ноября 2023 • 14:21 Комментировать
Балтика
0:2
Спартак Москва

Экс-тренер «Спартака» Андрей Чернышов высказался после победы «красно-белых» над «Балтикой» (2:0) в матче 16-го тура чемпионата России.

«Конечно, когда команды играют в такую погоду, о качестве футбола не говорится. На первый план выходят бойцовские качества. «Спартак» проявил характер, показал, что готов бороться за самые высокие места», — приводит слова Чернышова «Чемпионат».

После 16 туров подопечные Гильермо Абаскаля занимают четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 27 очков.

Следующим соперником «Спартака» в рамках РПЛ станет «Ахмат». Встреча пройдет 3 декабря в Грозном.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Балтика Андрей Чернышов ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 26 Ноября
14:21
Чернышов: «Спартак» проявил характер и показал, что готов бороться за самые высокие места»
13:50
Щербаченко: «Абаскаль отгадал с Рябчуком»
13:35
Щербаченко: «В Калининграде Соболев был необходим»
13:17
Щербаченко рассказал, за счёт чего «Спартак» обыграл «Балтику»
12:45
Пятницкий: «При такой погоде я бы отменил игру»
12:42
Червиченко: «Максименко потащил три мёртвых момента»
12:18
Кечинов: «Были опасения, что у «Спартака» есть проблемы с характером, но вчера ребята показали, что он присутствует»
12:05
Абаскаль: «Сказали команде, что надо играть попроще»
11:48
Абаскаль рассказал, как мотивировал «Спартак» на игру с «Балтикой»
11:14
Джанаев – второй вратарь в истории чемпионата России с матчами за семь разных клубов
00:28
Салихова отреагировала на ситуацию с отсутствием «зимних» мячей в РПЛ 1
00:02
«Балтика» не забивает уже в 4 матчах РПЛ
25 Ноября
23:57
​«Спартак» прервал свою худшую серию в чемпионатах России
23:45
​Защитник «Балтики» Остойич: «Невозможно играть таким мячом»
23:33
Полузащитник «Балтики» Бистрович — о матче против «Спартака»: Это не футбол
23:23
​Абаскаль – о матче в снегопад: «Запомнится надолго»
23:15
​В РПЛ объяснили ситуацию с мячами после снежного матча «Балтика» - «Спартак»
23:07
Хлусевич: Приятно забивать победные мячи, как и любые другие
23:00
Агроном «Балтики» — о погодных условиях на матче: «Руководство «Спартака» меня поблагодарило»
22:59
Деменко: «Спартак» показывает игру, показывает мысль, и очень важно, что мы видим коллектив»
22:49
​Абаскаль высказался о состоянии Зобнина
22:49
Гладилин: Сегодня «Спартак» проявил себя как команда, я даже не могу выделить кого-то индивидуально
22:42
Игнашевич: «Ничего положительного нет, мы проиграли»
22:38
Полузащитник «Балтики» Бистрович — о поражении от «Спартака»: «До первого гола у нас было большое преимущество»
22:37
Абаскаль: «Я горд ребятами, это именно то слово, которое описывает моё состояние»
22:29
​Во вратаря «Спартака» бросали снежки
22:27
Литвинов: «Это игра моментов, кто забьёт первый гол, и потом сразу надо успокоиться»
22:23
​Губерниев: «Те, кто переходил на систему «осень-весна», думали о своём кошельке» 2
22:21
«Спартак» разобрался с «Балтикой» Игнашевича: кто из «красно-белых» отлично сыграл под снегом Калининграда
22:20
Маляров: «Если бы в первом тайме забили своё, не упустили бы победу»
22:16
​У РПЛ нет «зимнего» мяча – «Балтика» и «Спартак» играли «всесезонным»
22:15
Соболев: «Можно сказать, играли в снежки, мяч не катился»
21:59
​«Спартак» поднялся на 4-е место в РПЛ
21:53
Резвые контратаки и долгие паузы: «Спартак» увёз победу из очень снежного Калининграда
21:20
​Рабинер: «Ярче всего на фоне белого поля видно рыжую шевелюру Абаскаля – вот такого цвета должен быть мяч»
21:11
​Второй тайм матча «Балтика» - «Спартак» начался с задержкой
21:06
​Гендиректор «Динамо» оценил победу над ЦСКА
21:05
Мостовой — о матче «Балтика» - «Спартак»: «Мяч просто не разглядеть! Думал, что игру отменят»
20:42
​«Балтика» и «Спартак» играют в снег – мяча почти не видно
20:30
Хлусевич забил впервые с первого тура РПЛ
20:24
«Спартак» повёл в матче против «Балтики» после удара Хлусевича 3
19:15
«Балтика» - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2 6
18:55
​В «Спартаке» объяснили отсутствие Зобнина, Игнатова и Селихова
18:31
​Соболев – в основе, Джикия – в запасе: «Спартак» назвал состав на игру против «Балтики»
17:30
​Борис Игнатьев: «Балтика» никому не уступает безоговорочно, «Спартак» вряд ли станет исключением»
16:45
​Червиченко: «Спартак» точно не ждёт лёгкая прогулка, тем более сейчас его будоражит»
02:18
Балтика - Спартак: где смотреть прямую трансляцию онлайн
24 Ноября
22:50
Александр Мостовой назвал факторы в пользу победы «Балтики» в матче со «Спартаком»
22:16
В «Балтике» назвали имя нового спортивного директора
21:25
Кузьмичёв: «Абаскаля зимой могут поменять»
20:42
Ринат Билялетдинов: «Спартаку» будет непросто в матче с «Балтикой»
19:30
Масалитин: «Если «Спартак» расслабится, то «Балтика» может за это наказать»
19:14
Гладилин: «Качество игры «Спартака» пока не соответствует тому, чтобы побеждать на выезде»
19:09
Балтика — Спартак Москва: прогноз и ставка на точный счёт матча РПЛ — 25 ноября 2023
18:37
​Игнашевич ответил на вопрос об интересе «Балтики» к Сутормину и Марадишвили
17:34
​Игнашевич: «Мы смотрели, по каким принципам играет «Спартак» с командами, которые похожи на нас по стилю»
16:59
Ещенко считает, что у «Спартака» не будет лёгкой прогулки в матче с «Балтикой»
16:44
​Гладилин: «Считаю «Балтику» фаворитом в матче со «Спартаком»
13:16
Камоцци: «Кордоба и Промес — футболисты высокого уровня, сложно кого-то выделить»
01:58
​Балтика – Спартак: прогноз и ставка на матч чемпионата России – 25 ноября 2023
00:24
​Бабич: «Я вижу, как Абаскаль упорно работает, чтобы сделать нас сильнее»
23 Ноября
22:31
Деменко: «Совместная история Джикии и «Спартака» закончится на этом сезоне» 1
21:49
Гладилин объяснил, почему «Спартаку» будет сложно в матче с «Балтикой»
19:24
Мор рассказал, за счёт чего «Спартак» может обыграть «Балтику»
18:59
​В «Спартаке» опровергли информацию о функционале Эшуорта
18:54
​Гендиректор «Спартака» ответил на вопрос о будущем Джикии
18:41
​В «Спартаке» отреагировали на информацию об интересе к Соболеву из Италии
18:24
​Джикия вернулся к полноценным тренировкам
16:15
​На стадионе «Спартака» может появиться крыша
16:00
​«Команду лихорадит»: Деменко допускает, что «Спартак» не обыграет «Балтику»
15:43
​Балахнин: «Урал» может отнять очки у «Краснодара», а «Балтика» - у «Спартака»
12:02
Денисов: «Мы знаем, что в «Спартаке» надо побеждать всегда»
09:36
Радимов: «Без Соболева «Спартак» смотрится гораздо интереснее»
22 Ноября
20:28
Пименов: Бабич — лучший трансфер «Спартака»
19:00
Гладилин пояснил, почему «Спартаку» не нужны зимние трансферы
14:40
Агент Николсона: «Шамар ещё раз доказал, что он великий игрок» 1
13:56
Гладилин: «Мелёшина надо отпустить в аренду»
21 Ноября
22:50
«Спартак» сменит спортивного директора летом 2024 года
22:25
​«Спартак» сократил функционал Эшуорта
19:39
Рианчо: Соболеву может помочь работа с психологом
20 Ноября
21:06
Балтика – Спартак Москва: бесплатный прогноз и ставка на матч 25 ноября 2023 года Премьер-лиги России
19 Ноября
18:43
Непомнящий — о «Спартаке»: «Для них такое положение — уже как данность»
18:34
Зиньковский: Литвинов больше всех заслуживает поиграть в Европе
17:06
Кузьмичёв: «Соболеву надо подтянуть дисциплину и нервную систему»
16:08
Зиньковский назвал самого весёлого игрока «Спартака»
15:01
Футбольный агент из Молдавии: «Рябчук не показывает того качества в «Спартаке», к которому мы привыкли»
18 Ноября
17:42
Кожухарь считает, что Рябчук сможет раскрыться в «Спартаке»
16:24
Дьяков: «Спартак» — самый популярный клуб в России»
16:16
Шюррле покоряет очередную вершину
15:54
Нагучев: «У Абаскаля приличный кредит доверия в «Спартаке»
14:33
Карпов: Соболев присядет, если «Спартак» купит хорошего нападающего
14:15
Дьяков: «Спартак» зависим от Промеса и Бонгонда
13:46
Стало известно, вернётся ли Николсон в «Спартак» зимой
12:40
«Абаскаль не входит даже в топ-10 лучших тренеров РПЛ» — Мостовой
11:31
Балан: Кроме Промеса в «Спартаке» нет футболистов, которые входят в топ-3 на своей позиции в РПЛ
17 Ноября
21:00
Итальянский агент: Ничего не слышал об интересе к Соболеву из Серии А
19:22
Портнягин: «Спартак» — одна из самых неэффективных команд в РПЛ»
19:12
Нагучев оценил игру «Спартака» при Абаскале
17:45
​Рианчо: «Я не понимаю потенциал «Спартака»
17:41
Зиньковский: Сейчас у «Спартака» такой состав, что Соболев просто не попадает
17:18
Зиньковский: «Осинькин — тот, кто меня зачехлил в «Кубани»
17:09
Зиньковский: Всегда думал, что буду играть в Премьер-лиге
11:56
Зорин: «Когда вернусь в «Спартак»? Этой зимой»
16 Ноября
20:57
Хаджи — об интересе к Соболеву из Серии А: «Если есть желание, на многое закрываются глаза»
18:51
Гладилин — о Соболеве: «Нельзя так вести себя взрослому человеку»
18:42
Гладилин назвал слухами интерес итальянского клуба к Соболеву
15:39
Камоцци: «Для меня Соболев — лучший российский нападающий»
14:43
​Волженкин покидает пост гендиректора «Балтики»
11:36
Заварзин: «Абаскаля надо оставлять» 1
11:03
Титов — о «Спартаке»: «Я бы оценил первый круг на четыре с минусом»
15 Ноября
21:08
Масалитин считает, что Аленичев слишком рано попал в «Спартак»
20:29
Кормильцев: «Спартак» для меня — главное разочарование сезона»
19:26
​Булыкин назвал условие увольнения Абаскаля из «Спартака»
16:30
В «Балтике» оценили работу Игнашевича
16:04
Титов: «Если Соболев и Джикия не играют, а «Спартак» выигрывает, то Абаскаль делает всё правильно»
14:50
Тарханов: «У «Спартака» нет чёткого стиля»
11:08
Смородская: «Абаскаль наглый — не хочет уходить»
10:35
Титов назвал Бабича лучшим летним трансфером «Спартака»
14 Ноября
22:59
Литвинов и Зиньковский будут готовы к матчу с «Балтикой» 1
18:10
Ловчев считает, что Абаскаль «прибивает» футболистов «Спартака»
13:40
Тарханов назвал «Спартак» главным разочарованием первого круга РПЛ
12:16
Генич: Не верю, что Абаскаль хочет получить неустойку
12:06
Ранджелович: «В Сербии много великолепных защитников, считаю Бабича и Эраковича одними из таковых»
11:06
Тренер «Родины» Артига: «Абаскаль для меня пример»
13 Ноября
21:30
Агент: Черчесова в «Спартаке» не будет — на место Абаскаля ищут иностранца
21:12
Нигматуллин: «Возможно, «Спартаку» стоит поменять главного тренера»
19:01
Кириченко не верит в чемпионство «Спартака»
16:45
Пименов назвал трансфер Дуарте провальным: «Все ошибки у «Спартака» из-за него»
16:43
Петржела: «Спартак» не может всерьёз считаться претендентом на чемпионство»
16:38
Парфёнов — о положении «Спартака»: «Результат неудачный, команда должна бороться за медали»
15:56
Рианчо: «Абаскаль — тренер, а не волшебник»
15:46
​Медина оценил результат первого круга для «Спартака»
15:15
Булыкин: «Спартак» неприятно удивляет»
14:46
Камоцци: «Соболев — важный игрок «Спартака», но, видимо, Абаскаль другого мнения»
14:30
Первак — об игровом времени Соболева: «Абаскаль всегда меняет футболистов»
11:53
Зиньковский — о матче с «Ростовом»: «Во втором тайме мы чуть подсели, много теряли мячей, но победили»
10:02
Рианчо отреагировал на слова тренера «Спартака» Абаскаля о Соболеве
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Оренбург Оренбург
Ахмат Ахмат
1
1
2.07 3.80 3.30
Видео
43 мин
Урал Урал
Краснодар Краснодар
0
1
3.55 3.45 2.10
Видео
26.11.23 в 16:30
Рубин Рубин
Факел Факел
2.26 3.35 3.25
Видео
26.11.23 в 19:00
Ростов Ростов
Пари НН Пари НН
1.85 3.65 4.30
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 26 Ноября
14:42 · Россия. Премьер-лига
​Раскрыта возможная зарплата Веры в «Локомотиве»
14:40 · Россия. Премьер-лига
«Урал» отыгрался в матче против «Краснодара» после удара Эмерсона
14:40 · Россия. Премьер-лига
Гладилин – о победе «Спартака» над «Балтикой»: «Качество игры на таком поле показать было нереально»
14:37 · Россия. Премьер-лига
Гафин: «Митома мог перейти в «Динамо»
14:35 · Россия. Премьер-лига
​Агент отреагировал на информацию о контакте Тюкавина
14:29 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» повёл в матче с «Уралом»
14:27 · Россия. Премьер-лига
​Уткин отреагировал на фразу Дзюбы о журналистах
14:21 · Россия. Премьер-лига
Чернышов: «Спартак» проявил характер и показал, что готов бороться за самые высокие места»
14:16 · Россия. Премьер-лига
Ганчаренко: «Против «Краснодара» нужно действовать по-разному»
14:11 · Россия. Премьер-лига
Дмитрий Черышев: «Мостовому нужно попробовать себя в роли тренера»
14:04 · Россия. Премьер-лига
Бальбуэна: «В Москве однозначно холоднее, чем в Лондоне»
13:55 · Россия. Премьер-лига
«Оренбург» с «Ахматом» забили по голу и снова не победили
13:52 · Россия. Премьер-лига
Прогноз на матч «Ростов» - «Пари НН» от Селюка
13:50 · Россия. Премьер-лига
Щербаченко: «Абаскаль отгадал с Рябчуком»
13:49 · Россия. Премьер-лига
Нарубин уверен, что переход в «Зенит» не поможет Сафонову стать сильнее
Все новости
Рекомендуем