Чернышов: «Спартак» проявил характер и показал, что готов бороться за самые высокие места»

Экс-тренер «Спартака» Андрей Чернышов высказался после победы «красно-белых» над «Балтикой» (2:0) в матче 16-го тура чемпионата России.

«Конечно, когда команды играют в такую погоду, о качестве футбола не говорится. На первый план выходят бойцовские качества. «Спартак» проявил характер, показал, что готов бороться за самые высокие места», — приводит слова Чернышова «Чемпионат».

После 16 туров подопечные Гильермо Абаскаля занимают четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 27 очков.

Следующим соперником «Спартака» в рамках РПЛ станет «Ахмат». Встреча пройдет 3 декабря в Грозном.