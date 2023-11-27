Шишкин: «Спартак» не допустил ошибок как в матче с «Факелом»

В минувшие выходные московский «Спартак» увёз три очка из Калининграда. «Красно-белые» взяли верх над местной «Балтикой» в пока самом снежном матче Премьер-лиги – 2:0. Бывший спартаковец Роман Шишкин рассказал, почему так произошло.

«Защитники сыграли надёжно, не рисковали, выбивали мяч в аут и отскакивали на свои позиции. И вратарю мяч назад не откатывали, что тоже было бы рискованно», - говорит Шишкин «РБ Спорту», добавляя, что команда проработала проигранный матч «Факелу». В тот раз, напомним, команда Гильермо Абаскаля в плохих погодных условиях уступила – 0:2.

Напомним, что благодаря успеху на выезде «Спартак» вышел на чистое четвёртое место турнирной таблицы РПЛ.