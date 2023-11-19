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Футбольный агент из Молдавии: «Рябчук не показывает того качества в «Спартаке», к которому мы привыкли»

19 Ноября 2023 • 15:01 Комментировать
Балтика
...
Спартак Москва
25.11 19:45

Футбольный агент из Молдавии Леонид Истрати высказался об игре своего соотечественника Олега Рябчука за «Спартак».

«Стоит сказать, что Рябчук далеко не показывает того качества в «Спартаке», к которому мы привыкли. Абсолютно далёк от его лучшей формы и Моцпан. Никита умеет гораздо больше, чем он показывает в «Факеле». Это достойные игроки для чемпионата России», — цитирует Истрати Metaratings.

Напомним, Рябчук перешёл в «Спартак» минувшим летом из греческого «Олимпиакоса». В составе «красно-белых» футболист успел провести 13 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

Свой ближайший матч «Спартак» проведёт 25 ноября против «Балтики». Начало — в 19:45 по московскому времени.

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