Кузьмичёв: «Абаскаля зимой могут поменять»

Известный функционер Владимир Кузьмичёв ответил на вопрос о будущем испанского специалиста Гильермо Абаскаля на посту главного тренера «Спартака».

«Наверное, можно говорить о том, что Абаскаля зимой могут поменять. Все понимают, что в головах у руководства уже созрела такая мысль. По-моему, команде не хватает стабильности», — цитирует Кузьмичёва «РБ Спорт».

По мнению функционера, «Спартак» не должен быть местом для обучения и экспериментов тренера.

Абаскаль возглавляет «красно-белых» с июня 2022 года. В 15 матчах текущего сезона чемпионата России «Спартак» набрал 24 очка, одержав семь побед, трижды сыграв вничью и потерпев пять поражений.

Контракт 34-летнего испанца со столичным клубом рассчитан до середины 2025 года.