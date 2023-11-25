​«Балтика» и «Спартак» играют в снег – мяча почти не видно

В субботу вечером в рамках шестнадцатого тура Премьер-лиги России встречаются «Балтика» и «Спартак». В Калининграде сыпет снег, и это накладывает отпечаток на происходящее на поле. Болельщикам тоже непросто, ведь команды играют не полностью оранжевым мячом, а белым с оранжевыми фрагментами. К тому же гости вышли на игру в белой форме...

После первого тайма «Спартак» обыгрывает «Балтику» с минимальным счётом 1:0. Автором гола стал Даниил Хлусевич.

Следить за дальнейшим развитием событий на поле в игре между «Балтикой» и «Спартаком» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.