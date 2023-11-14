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Тренер «Родины» Артига: «Абаскаль для меня пример»

14 Ноября 2023 • 11:06 Комментировать
Балтика
...
Спартак Москва
25.11 19:45

Главный тренер «Родины» Франк Артига поделился мнением о наставнике «Спартака» Гильермо Абаскале.

Артига признался, что не знаком с Абаскалем, назвав при этом 34-летнего испанца примером для себя.

«Он добился своих целей, не являясь звездой футбола. Тем из нас, кто не был профессиональными топ-футболистами, намного тяжелее на тренерском пути», — приводит слова тренера «Родины» Metaratings.

Напомним, Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. Ранее он работал в швейцарском «Базеле» и греческом «Волосе».

После 15 туров РПЛ «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 24 очка. Свой следующий матч «красно-белые» проведут 25 ноября против «Балтики».

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