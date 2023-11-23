Мор рассказал, за счёт чего «Спартак» может обыграть «Балтику»

Экс-футболист «Спартака» Эдуард Мор высказался о предстоящем матче чемпионата России между «красно-белыми» и «Балтикой».

«Надеюсь, «Спартак» включит морально-волевые качества в матче с «Балтикой». Если «Спартак» не уступит «Балтике» в мужских качествах, то выиграет. Для этого нужно не уступить в настрое», — приводит слова Мора «РБ Спорт».

Встреча 16-го тура Российской премьер-лиги «Балтика» - «Спартак» состоится в субботу, 25 ноября. Начало поединка запланировано на 19:45 по московскому времени.

Напомним, первый круг «красно-белые» завершили на шестой строчке, а калининградский коллектив — на 14-й.