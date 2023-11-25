Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча между «Балтикой» и «Спартаком».

«Балтика» никому не уступает крупно и безоговорочно, «Спартак» вряд ли станет исключением. Да, в первых турах команда присматривалась к лиге, а сейчас она действует в силу своих способностей и умений. Эта команда хорошо тактически образована и имеет огромное желание, как этого требует с себя Игнашевич. Он точно не может простить безволие и безалаберность даже не в особо значащем эпизоде. Исход всё равно зависит от уровня мастеров, которые собраны в команде. У «Спартака» больше высококвалифицированных футболистов. Думаю, они как раз и дадут результату «красно-белых» победную окраску», - сказал Игнатьев.

Матч между «Балтикой» и «Спартаком» стартует в 19:45 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.