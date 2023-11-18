Кожухарь считает, что Рябчук сможет раскрыться в «Спартаке»

Экс-игрок сборной Молдавии Андрей Кожухарь высказался о своём соотечественнике Олеге Рябчуке, который выступает за «Спартак».

«Я не знаю, что требует от Рябчука главный тренер Абаскаль. Олег хорошо отрабатывает на своей позиции, у него всегда сумасшедшая самоотдача и желание побеждать», — приводит слова Кожухаря Metaratings.

По мнению эксперта, Рябчуку нужно время, тогда он сможет полностью раскрыться в «Спартаке», ведь в сборной он смотрится очень хорошо.

В текущем сезоне Рябчук принял участие в 13 матчах с учетом всех турниров и записал в свой актив одну результативную передачу.