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Кожухарь считает, что Рябчук сможет раскрыться в «Спартаке»

18 Ноября 2023 • 17:42 Комментировать
Балтика
...
Спартак Москва
25.11 19:45

Экс-игрок сборной Молдавии Андрей Кожухарь высказался о своём соотечественнике Олеге Рябчуке, который выступает за «Спартак».

«Я не знаю, что требует от Рябчука главный тренер Абаскаль. Олег хорошо отрабатывает на своей позиции, у него всегда сумасшедшая самоотдача и желание побеждать», — приводит слова Кожухаря Metaratings.

По мнению эксперта, Рябчуку нужно время, тогда он сможет полностью раскрыться в «Спартаке», ведь в сборной он смотрится очень хорошо.

В текущем сезоне Рябчук принял участие в 13 матчах с учетом всех турниров и записал в свой актив одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
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