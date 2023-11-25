​Защитник «Балтики» Остойич: «Невозможно играть таким мячом»

Защитник «Балтики» Иван Остойич после поражения от «Спартака» (0:2) посетовал на погодные условия. Как известно, командам пришлось играть в снегопад. При этом ярких зимних мячей Российская премьер-лига не имеет.

«Таких снежных матчей не было, только здесь в России это почувствовал, но большая разница в том, что мяч был другой. Честно скажу, когда такой снег, мяч вообще не видно, невозможно играть с таким мячом», - цитирует Остойича ТАСС.

«Балтика» на текущий момент располагается на 14-й позиции в турнирной таблице чемпионата России, то есть находится в зоне стыковых игр. В следующем туре команда Сергея Игнашевича сыграет против «Факела».

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