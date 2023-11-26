Пятницкий: «При такой погоде я бы отменил игру»

Ветеран «Спартака» Андрей Пятницкий в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о матче с «Балтикой».

- Как вам матч? Удалось что-то разглядеть?

- Трудно было это сделать, потому что мяч был белый.

- Стоило играть вообще в такую погоду?

- Я бы отменил игру, но не знаю, как это регламентируется. Может быть, есть сложности в том, чтобы перенести матч на какую-то другую дату. На самом деле, такие условия меняют всю игру. Тут кто быстрее подстроится под такие условия, тот и побеждает.

- Мастерство может нивелироваться такими погодными условиями?

- Чем хуже поле, тем это лучше для более слабой команды. Ведь выполнение технических элементов и даже простых передач требует другой техники. Менее мастеровитый соперник по такой погоде получает шанс на очки и даже на победу. Тут случайность многое может решить.

- Одним из лучших в составе «Спартака» был Соболев. Это вызывает удивление, учитывая, что он какое-то время не выходил в старте?

- Да. Когда футболист не получает постоянную игровую практику, то чувство игры теряется. Но мы видели, что Соболев проявил себя как профессионал. Ему не помешало то, что он играл нестабильно в последнее время. Он сделал свое дело и доказал, что является профессионалом.

- Как считаете, его проблемы с тренером и поведением решены, раз он попал в стартовый состав?

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- Не знаю ситуация изнутри. В любом случае игрок, несмотря на какие-то разногласия должен быть готов выйти на поле в любой момент и показать все, на что он способен. Соболев это сделал. А что касается того, что Александр не играл, трудно предсказать Абаскаля. Едва ли найдется специалист, который сможет угадать очередной стартовый состав.

- В СМИ появилась информация о том, что Джикия может покинуть «Спартак». Стоит ли ему уходить?

- С его опытом и имиджем, возможно и стоит. Большую часть карьеру он выходил в стартовых составах, был капитаном. Сейчас он находится в зрелом возрасте. В такой ситуации он оказывается на лавке. Я уверен, что Джикии хочется играть, пусть даже в менее топовом клубе. Я бы на его месте ушел.

- «Спартак» сейчас на четвертом месте и до третьего всего одно очко. Как оцените позиции команды?

- На этом отрезке чемпионата трудно что-то предсказать. И погода может вмешиваться, и другие факторы. Тут все возможно.

- Считаете, что даже шансы на первое место у «Спартака» есть?

- Безусловно. Потому что будет большой перерыв через два тура. Есть время усилиться, что-то наработать. Так что вся борьба еще впереди.

Елена Григорьевская