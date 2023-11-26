Салихова отреагировала на ситуацию с отсутствием «зимних» мячей в РПЛ

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась по поводу ситуации с отсутствием «зимних« мячей для матчей Российской премьер-лиги.

Напомним, что в субботу в снегопад играли «Балтика» и «Спартак» (0:2). Команды играли белым мячом с оранжевыми элементами. Мяч был плохо различным в телетрансляции, да и футболистам на поле было непросто.

Салихова вспомнила, что недавно в России посмеивались над игроками сборной Кубы, у которых не оказалось подходящих бутс для игры на натуральном газоне.

«Все смеялись над Кубой, которая поехала покупать себе подходящие бутсы в Волгограде. А у РПЛ пять лет нет красных мячей для игры зимой. Это так же смешно, не правда ли? Давайте пофантазируем, чего ещё не будет через следующие 5 лет? Может, снега?» - цитирует Салихову Metaratings.

«Спартак» за счёт победы над «Балтикой» поднялся на четвёртое место в РПЛ.

​В РПЛ объяснили ситуацию с мячами после снежного матча «Балтика» - «Спартак»