Ловчев: «Спартак» не вернулся в золотую гонку, чемпионом будет «Зенит»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев оценил шансы «красно-белых» в борьбе за чемпионство после победы над «Балтикой» (2:0).

«Удивительно, что на таком поле «красно-белые» не допускали ляпов в обороне, хотя и моменты у «Балтики» были. Отсутствие ошибок — серьезный фактор в борьбе за результат. Но это совсем не значит, что «Спартак» возвращается в золотую гонку — чемпионом будет «Зенит», — написал Ловчев в своем телеграм-канале.

После победы над «Балтикой» подопечные Гильермо Абаскаля поднялись на четвертое место (27 очков) и отстают от «Динамо» (3-е место, 28 очков) на одно очко. На второй позиции идет «Краснодар» (32 очка и игра в запасе), а лидером является «Зенит» (33 очка).