Щербаченко рассказал, за счёт чего «Спартак» обыграл «Балтику»

Известный российский тренер Фёдор Щербаченко поделился мнением о победе «Спартака» над «Балтикой» (2:0) в матче 16-го тура РПЛ.

Специалист отметил, что «красно-белые» лучше распорядились своими возможностями в атаке, за счёт чего и добились успеха в матче, который проходил в непростых погодных условиях.

«Футболистам «Балтики» не хватило исполнительского мастерства, чтобы завершить свои острые подходы. «Спартаку» же удались контратаки. После того, как в перерыве расчистили от снега штрафные площади, появилась возможность там разыгрывать мяч, и москвичи этим пользовались», — цитирует Щербаченко Bobsoccer.ru.

В 16 турах РПЛ «Спартак» набрал 27 очков и расположился на четвёртом месте в турнирной таблице. «Балтика», имеющая в своём активе 12 баллов, занимает 14-ю строчку.