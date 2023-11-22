Гладилин пояснил, почему «Спартаку» не нужны зимние трансферы

Ветеран столичного «Спартака» Валерий Гладилин объяснил, почему считает, что «красно-белым» грядущей зимой совершенно не нужны усиления.

«Состав у «Спартака» один из самых сильных в лиге, точно в тройке лучших по комплектации – наряду с «Зенитом». Команде трансферы не нужны, надо работать с теми, кто есть», - говорит Гладилин Legalbet.

«Спартак», несмотря на летнее пополнение команды, идёт на шестом месте турнирной таблицы с 24 очками, делят «красно-белые» эту позицию с «Локомотивом». Отставание от заветной первой строчки после первого круга довольно велико, но не критично – девять баллов.