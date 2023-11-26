Гладилин: «Соболев – форвард №1 в «Спартаке»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» оценил появление форварда Александра Соболева в старте на матч 16-го тура РПЛ против «Балтики» (2:0).

«Соболев – форвард №1 в «Спартаке», он и был им. То, что у него с Абаскалем происходит или происходило, это их личные вопросы. В команде бывают такие моменты. Соболев - опытный футболист, и он сам разберётся в этом вопросе», — сказал Гладилин.

Ранее СМИ писали о конфликте между главным тренером «красно-белых» Гильермо Абаскалем и нападающим Соболевым. В матче против «Балтики» форвард отметился двумя голевыми передачами.