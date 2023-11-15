Титов: «Если Соболев и Джикия не играют, а «Спартак» выигрывает, то Абаскаль делает всё правильно»

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов поделился мнением о работе главного тренера московской команды Гильермо Абаскаля.

Эксперт признался, что его не волнуют взаимоотношения испанского тренера с футболистами «Спартака». По мнению Титова, если команда побеждает, значит Абаскаль всё делает правильно.

«Если Соболев и Джикия не играют, а команда выигрывает, то Абаскаль делает всё правильно. Мне нужен результат», — цитирует Титова Metaratings.

После 15 туров РПЛ «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 24 очка. Свой следующий матч команда Абаскаля проведёт 25 ноября против «Балтики».