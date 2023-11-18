Шюррле покоряет очередную вершину

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной Германии Андре Шюррле нашёл новое для себя увлечение.

Немецкий игрок, завершивший профессиональную карьеру в 29 лет, уже давно посвятил себя укреплению здоровья. Еще во времена игровой карьеры Шюррле отказался от мяса, а спустя какое-то время полюбил взбираться на горы, однако не все так просто. Шюррле совершает походы с голым торсом, закаляя таким способом собственное тело.

Известно, что одна из покоренных гор экс-футболистом — Снежка, которая находится в Чехии. Ее длина составляет 1603 метра. При этом Шюррле не стал останавливаться на достигнутом и решил продолжать закаляться.