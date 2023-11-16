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Заварзин: «Абаскаля надо оставлять»

16 Ноября 2023 • 11:36 Комментировать (1)
Балтика
...
Спартак Москва
25.11 19:45

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин поделился мнением о будущем главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

По мнению эксперта, испанский специалист должен продолжить работу с московской командой после первой части сезона, так как приход нового тренера потребует кардинальных изменений в составе. 

«По идее Абаскаля надо оставлять, если «красно-белые» будут на четвёртом или пятом месте. Состав у команды приличный. Если придёт новый тренер, нужно будет менять половину команды», — цитирует Заварзина «РБ Спорт».

Напомним, Абаскаль возглавляет «Спартак» с июня 2022 года. После 15 туров текущего розыгрыша РПЛ «красно-белые» занимают шестое место в турнирной таблице, набрав 24 очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Юрий Заварзин Гильермо Абаскаль ещё теги

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Комментарии (1)
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9Orlov 9
16 Ноября 2023 в 11:41
Надо рыжего клоуна сменить на белого.
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