Заварзин: «Абаскаля надо оставлять»

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин поделился мнением о будущем главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

По мнению эксперта, испанский специалист должен продолжить работу с московской командой после первой части сезона, так как приход нового тренера потребует кардинальных изменений в составе.

«По идее Абаскаля надо оставлять, если «красно-белые» будут на четвёртом или пятом месте. Состав у команды приличный. Если придёт новый тренер, нужно будет менять половину команды», — цитирует Заварзина «РБ Спорт».

Напомним, Абаскаль возглавляет «Спартак» с июня 2022 года. После 15 туров текущего розыгрыша РПЛ «красно-белые» занимают шестое место в турнирной таблице, набрав 24 очка.