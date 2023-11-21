Рианчо: Соболеву может помочь работа с психологом

Испанский тренер Рауль Рианчо поделился комментарием о форварде московского «Спартака» Александре Соболеве.

«С чем связана низкая результативность? Возможно, что-то отвлекает его от футбола. Сможет ли Соболеву помочь работа с психологом? Да, это нормальная практика», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

По мнению специалиста, психолог может помочь игроку снова почувствовать уверенность в своих силах и увеличить результативность.

В нынешнем сезоне чемпионата России 26-летний Соболев появился на поле в 14 матчах с учетом всех турниров, в которых забил пять голов и записал в свой актив четыре ассиста.