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Масалитин считает, что Аленичев слишком рано попал в «Спартак»

15 Ноября 2023 • 21:08 Комментировать
Балтика
...
Спартак Москва
25.11 19:45

Экс-футболист «Спартака» Валерий Масалитин поделился комментарием о тренерской карьере Дмитрия Аленичева.

«Наверное, мы еще увидим Аленичева главным тренером, просто нужно свое руководство. В свое время «Спартак» для Аленичева, наверно, был слишком рано, он не справился», — приводит слова Масалитина Legalbet.

По мнению эксперта, Аленичеву будет трудно вернуться в «Спартак», ведь он уже четыре года находится без команды.

Напомним, 51-летний Аленичев возглавлял «красно-белых» с июня 2015 по август 2016 года. Под его руководством команда заняла пятое место в РПЛ.

Помимо «Спартака», тренер работал в юношеской сборной России, тульском «Арсенале» и красноярском «Енисее».

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Евро-Футбол.Ру,
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