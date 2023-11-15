Масалитин считает, что Аленичев слишком рано попал в «Спартак»

Экс-футболист «Спартака» Валерий Масалитин поделился комментарием о тренерской карьере Дмитрия Аленичева.

«Наверное, мы еще увидим Аленичева главным тренером, просто нужно свое руководство. В свое время «Спартак» для Аленичева, наверно, был слишком рано, он не справился», — приводит слова Масалитина Legalbet.

По мнению эксперта, Аленичеву будет трудно вернуться в «Спартак», ведь он уже четыре года находится без команды.

Напомним, 51-летний Аленичев возглавлял «красно-белых» с июня 2015 по август 2016 года. Под его руководством команда заняла пятое место в РПЛ.

Помимо «Спартака», тренер работал в юношеской сборной России, тульском «Арсенале» и красноярском «Енисее».