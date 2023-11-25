Мостовой — о матче «Балтика» - «Спартак»: «Мяч просто не разглядеть! Думал, что игру отменят»

Бывший игрок московского «Спартака» Александр Мостовой поделился комментарием о тех условиях, при которых проходит игра «красно-белых» с «Балтикой».

Встреча 16-го чемпионата России проводится в Калининграде. Незадолго до старта поединка на город обрушился сильный снегопад.

«В начале не понял, почему мяч не красный. Его просто не разглядеть! Думал, что игру отменят. Много снега и ничего не видно. Лично я за то, чтобы матч отменили, но все решают судьи», — цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».

Матч «Балтика» - «Спартак» продолжается в эти минуты. На данный момент подопечные Гильермо Абаскаля впереди – 1:0. За всеми событиями игры вы можете следить в прямой текстовой трансляции, которая доступна по данной ссылке.