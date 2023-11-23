Футбольный эксперт Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» дал прогноз на 16-й тур РПЛ.

- «Пари НН» фаворит в матче с «Ростовом»?

- Не думаю. Для меня фаворит все-таки «Ростов», потому что у него есть определенные преимущества. Свою роль может сыграть домашний стадион, логистика, потому что добираться до Ростова неудобно.

- У кого больше шансов в матче «Крылья Советов» - «Локомотив»?

- Очень интересное противостояние. Самарцы сейчас хорошо выглядят и находятся на четвертом месте. «Железнодорожники» тоже рядом. Не скажу, что «крылышки» так высоко забрались не по делу, но все-таки «Локомотив» - более именитый. Хотя я бы назвал сейчас эти команды равными, судя по тому, как они выглядят. Фаворита нет. Это будет интересная игра. Победа гостей позволит догнать и даже обогнать самарцев, а если выиграют хозяева – то они сделают небольшой отрыв. Команде Осинькина все время приходится подтверждать свой уровень и мне интересно, как надолго их хватит.

- Стабильности так же нет у «Спартака», который поедет в гости к «Балтике». Допускаете, что москвичи потеряют очки?

- По тому, что я видел до сегодняшнего дня, допускаю это. Красно-белых бросает то в жар, то в холод. И по ходу игры это бывает. Хорошие, быстрые отрезки идут рядом с провальными, в которых есть ошибки. Это характерно сегодняшнему «Спартаку».

- В матче аутсайдеров «Оренбург» - «Ахмат» кто имеет больше шансов на очки?

- Я бы отдал предпочтение «Оренбургу», потому что он будет играть дома на искусственном поле. Команда к нему привыкла. Что касается «Ахмата», возможно, за эту паузу, он что-то изменил, что-то подтянул, но там есть явные проблемы. К концу игры команда сдувается на глазах. Не выдерживает два тайма. Соперники находятся в зоне стыков, поэтому борьба будет ожесточенная.

- «Краснодар» поедет в гости к «Уралу». Не потеряет очки?

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- Тут может быть потеря. Главный тренер «Урала» хорошо знает эту команду. Он там работал. Правда, клуб сейчас изменился. По крайней мере, «Урал» попытается набрать очки. А что касается «Краснодара», мне он сейчас нравится. Команда меняется, хорошо готовится к матчам, изучает соперников, учитывает свои сильные стороны. Но отталкивается от своей игры. Поэтому есть результат.

- «Рубин» в родных стенах одолеет «Факел»?

Равные команды и по игре, и по силе. «Рубин» сейчас поднабрал очки и шагнул вверх. Это же касается и «Факела». В общем, обе команды набирают очки. Это будет встреча двух равных соперников.

Елена Григорьевская