Щербаченко: «В Калининграде Соболев был необходим»

Известный российский тренер Фёдор Щербаченко после победы «Спартака» над «Балтикой» (2:0) в матче 16-го тура РПЛ поделился мнением о возвращении в стартовый состав «красно-белых» нападающего Александра Соболева.

Напомним, что до игры с «Балтикой» 26-летний нападающий не выходил на поле с первых минут на протяжении двух туров подряд.

«В Калининграде Соболев был необходим. Ведь в «Балтике» много мощных игроков, которые хорошо играют на «втором этаже», и есть Бистрович, который остро подаёт с обоих флангов.

В сложных погодных условиях большие нападающие нужны и для того, чтобы цепляться за мяч и сохранять его в передней линии», — приводит слова Щербаченко Bobsoccer.ru.

В нынешнем сезоне Соболев провёл за «Спартак» 15 матчей, в которых забил пять голов и отдал шесть результативных передач. После 16 туров РПЛ «красно-белые» занимают четвёртое место в турнирной таблице, имея в своём активе 27 набранных очков.