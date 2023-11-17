Зиньковский: «Осинькин — тот, кто меня зачехлил в «Кубани»

Нападающий «Спартака» Антон Зиньковский высказался об Игоре Осинькине, под руководством которого работал в «Кубани», «Чертаново» и «Крыльях Советов».

«Осинькин — тот, кто меня раскрыл? Тот, кто меня зачехлил в «Кубани» (смеется). Ну, зачехлил по делу. Я просто был хуже, чем другие ребята», — заявил Зиньковский на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В текущем сезоне 27-летний футболист принял участие в 20 матчах с учетом всех турниров, в которых смог отличиться два раза. Помимо этого, на счету Зиньковского одна голевая передача.

После 15 туров «Спартак» располагается на шестой позиции в РПЛ, а «Крылья Советов» вместе с Осинькиным идут на четвертой строчке.