​Абаскаль высказался о состоянии Зобнина

Полузащитник Роман Зобнин пропустил субботний матч «Спартака» против «Балтики» (победа 2:0). Главный тренер московской команды Гильермо Абаскаль дал комментарий по поводу состояния футболиста.

«Зобнин частично уже тренируется, но не в общей группе. В ближайшие дни будет восстанавливаться. Надеюсь, что уже послезавтра будет в общей группе», - сказал Абаскаль журналистам.

Ближайший матч «Спартак» проведёт в среду, 29 ноября. В этот день команда Гильермо Абаскаля будет играть против «Оренбурга» на выезде в Кубке России. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.