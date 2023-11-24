Ещенко считает, что у «Спартака» не будет лёгкой прогулки в матче с «Балтикой»

Экс-игрок и тренер «Спартака» Андрей Ещенко высказался о предстоящем матче столичного клуба с «Балтикой».

«Против «Спартака» настраиваться будут все. «Балтика» постарается навязать свою игру и забрать очки. Играть в футбол сейчас умеют все, поэтому о какой легкой прогулке для «Спартака» может идти речь?» — приводит слова Ещенко «Чемпионат».

Специалист добавил, что «Спартак» выглядит сильнее по именам, но все будет решаться на футбольном поле.

Встреча 16-го тура Российской премьер-лиги между «Балтикой» и «Спартаком» состоится завтра, 25 ноября. Начало поединка запланировано на 19:45 по мск. Не пропустите прямую текстовую трансляцию матча, которую организует портал LiveResult.